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На Закарпатье горе-мамаша уморила голодом трехлетнего сына (видео)

25.03.2018 00:51

На Закарпатье от голода умер 3-летний мальчик Несчастье произошло в селе Дротынци.

Ребенка воспитывала 26-летняя местная жительница, которая пьянствовала на детские деньги. А потом вообще бросила своих двоих детей на несколько дней.

Картинки по запросу заморила голодом

5-летняя девочка ходила по соседям и просила еду. А вот маленький Максим был дома сам. Сначала плакал и звал маму, а потом выдохся и умер, говорится в сюжете ТСН. 

Детей женщина бросала, а те выживали как могли. Также она била детей. 7 марта отец мальчика уехал на заработки, а мать принялась пить.

От регулярного недоедания мальчик отставал в развитии. Из-за голода он плакал, а потом умер. Сутки он пролежал в кроватке, пока с заработков не приехал отец. Он и нашел ребенка, вызвал полицию - вскрытие показало,что мальчик умер от голода.

Месяц назад ребенка осматривала медсестра, по ее словам, мальчик выглядел нормально. Мать заверила ее, что кормит детей. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка. Горе-матери грозит 15 лет заключения. // УНИАН

 

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