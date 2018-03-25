У Запоріжжі раніше засуджений забив до смерті батька

Під час сварки чоловік наніс декілька ударів родичу по голові та кінцівкам. Від отриманих травм потерпілий помер. Триває досудове розслідування.

23 березня близько шостої ранку до Хортицького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про смерть громадянина 1968 року народження.

В квартирі по вулиці Запорізького Козацтва поліцейські виявили труп господаря помешкання з тілесними ушкодженнями.

Встановлено, що під час розпиття спиртних напоїв та раптово виниклої сварки між потерпілим та його сином 1994 року народження виникла сварка. Останній наніс декілька ударів в область голови та кінцівок родичу. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

Раніше засудженого за корисливі злочини громадянина затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

З початку року запорізькими поліцейськими 20 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили обставини смерті колишнього депутата Генічеської районної ради та особу підозрюваного у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Запорізької області