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У Запоріжжі раніше засуджений забив до смерті батька

25.03.2018 01:39

Під час сварки чоловік наніс декілька ударів родичу по голові та кінцівкам. Від отриманих травм потерпілий помер. Триває досудове розслідування.

23 березня близько шостої ранку до Хортицького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про смерть громадянина 1968 року народження.

убиіство

В квартирі по вулиці Запорізького Козацтва поліцейські виявили труп господаря помешкання з тілесними ушкодженнями.

Встановлено, що під час розпиття спиртних напоїв та раптово виниклої сварки між потерпілим та його сином 1994 року народження виникла сварка. Останній наніс декілька ударів в область голови та кінцівок родичу. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

 

Раніше засудженого за корисливі злочини громадянина затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

З початку року запорізькими поліцейськими 20 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили обставини смерті колишнього депутата Генічеської районної ради та особу підозрюваного у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

 

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