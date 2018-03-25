Под Бердянском женщина живьем закопала своего новорожденного ребенка

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Тело малыша обнаружили на огороде
В Запорожской области женщина заживо закопала своего новорожденного ребенка. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Бердянского райгосадминистрации Роман Молодецкий.
"По поступившей только что информации, жительница Бердянского района в четверг родила четвертого ребёнка. Родила на дому. Живого закопала в огороде", – говорится в сообщении.
Отмечено, что в пятницу она обратилась за медпомощью в местную амбулаторию из-за плохого самочувствия.
По информации чиновника, у женщины есть еще трое малолетних детей. Сама же она 1991 года рождения.
"Проведёнными следственными мероприятиями, ребёнок был обнаружен, закопанным в огороде. Сейчас отправлен на экспертизу", – добавил Молодецкий.
По его словам, она не отрицает свою вину и женщину отпустили домой. // Сегодня
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