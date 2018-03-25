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Под Бердянском женщина живьем закопала своего новорожденного ребенка

25.03.2018 02:27

Тело малыша обнаружили на огороде

В Запорожской области женщина заживо закопала своего новорожденного ребенка. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Бердянского райгосадминистрации Роман Молодецкий.

Фото: pixabay.com

"По поступившей только что информации, жительница Бердянского района в четверг родила четвертого ребёнка. Родила на дому. Живого закопала в огороде", – говорится в сообщении.

Отмечено, что в пятницу она обратилась за медпомощью в местную амбулаторию из-за плохого самочувствия.

По информации чиновника, у женщины есть еще трое малолетних детей. Сама же она 1991 года рождения.

"Проведёнными следственными мероприятиями, ребёнок был обнаружен, закопанным в огороде. Сейчас отправлен на экспертизу", – добавил Молодецкий.

По его словам, она не отрицает свою вину и женщину отпустили домой. // Сегодня

 

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