Под Бердянском женщина живьем закопала своего новорожденного ребенка

В Запорожской области женщина заживо закопала своего новорожденного ребенка. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Бердянского райгосадминистрации Роман Молодецкий.

"По поступившей только что информации, жительница Бердянского района в четверг родила четвертого ребёнка. Родила на дому. Живого закопала в огороде", – говорится в сообщении.

Отмечено, что в пятницу она обратилась за медпомощью в местную амбулаторию из-за плохого самочувствия.

По информации чиновника, у женщины есть еще трое малолетних детей. Сама же она 1991 года рождения.

"Проведёнными следственными мероприятиями, ребёнок был обнаружен, закопанным в огороде. Сейчас отправлен на экспертизу", – добавил Молодецкий.

По его словам, она не отрицает свою вину и женщину отпустили домой. // Сегодня