На Ровенщине несовершеннолетние убили и ограбили волынянина, хотевшего купить янтарь

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Двое местных жителей Ровенской области убили 45-летнего жителя города Ковель, который в начале марта уехал по делам в Дубровицу и не вернулся.
Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции Ровенской области, передает УНН.
“С Ковельского отдела полиции 13 марта в Дубровицкого отделения полиции поступили материалы уголовного производства по факту исчезновения 45-летнего жителя города Ковель, который в начале марта уехал по делам в Дубровицу и не вернулся. Полицейские выяснили, чтожизни мужчину лишили двое местных парней”, — передают в полиции.
В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 115 УК Украины, установлено, что к преступлению причастны двое 17-летних жителей Дубровицы.
“Выяснилось, что девятого марта около 13 часов в селе Нивецк парни встретились с 45-летним жителем Ковеля по поводу купли-продажи янтаря-сырца. Разговор длился недолго, ведь у дубровиччан камней не было, и имели цель лишь забрать у мужчины деньги. Молодые люди металлической палкой нанесли два удара по голове волынянину и похитили у него около тысячи долларов США. После этого тело мужчины спрятали в лесопосадке вблизи Дубровицы, а сами сели в автомобиль Volkswagen Passat B5 и поехали развлекаться”, — рассказали в полиции.
Через несколько дней злоумышленники сожгли украденную машину возле села Мочулище.
На след парней вышла полиция. Они признались в содеянном, а также указали на место совершения преступления. Так, при осмотре тела погибшего эксперты обнаружили тяжелые травмы головы. Тело направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, злоумышленники показали место сожженного авто.
“Оба несовершеннолетних задержаны в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины, и поместили в изолятор временного содержания в г. Сарны. Ребятам уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщил заместитель начальника ГУ НП в Ровенской области — начальник следственного управления Александр Панасюк.
Также сейчас находится в суде уголовное производство по факту кражи с проникновением в помещение, совершенной одним из юношей.
За убийство санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
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