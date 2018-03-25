В Харькове сотруднице метро грозит срок за смерть мужчины, решившего прогуляться по тоннелю

В Харькове правоохранители объявили о подозрении бывшей сотруднице метрополитена за неисполнение своих обязанностей, в результате чего погиб 80-летний гражданин.

Как сообщает пресс-служба Харьковской Национальной полиции, женщина нарушила правила безопасности движения транспорта и тем самым повлекла гибель пенсионера.

"Во время досудебного расследования установлено, что 18 января погибший, находясь на платформе станции метро "Центральный рынок", спустился с платформы на рельсы и направился тоннелем в сторону станции метро "Южный вокзал". При этом сработало устройство контроля прохода в тоннель, в результате чего в тоннеле загорелся свет и сработала звуковая сигнализация в помещении дежурного по станции "Центральный рынок". Вопреки требованиям должностных инструкций, 37-летняя работница метрополитена не приняла необходимые действия, в том числе по задержанию нарушителя. Вместо этого женщина выключила подсветку сигнализации тоннеля и привела устройство контроля прохода в тоннель в рабочее состояние", – говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, 18 января в отдел полиции в метрополитене поступило сообщение от старшего поездного диспетчера. Работник рассказал о том, что при выезде на платформу станции метро "Центральный рынок" машинист электропоезда вынужден был совершить экстренное торможение состава, чтобы не наехать на мужчину, находившегося в тоннеле между станциями метро.

После инцидента, отмечается, пострадавшего доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. На следующий день он умер, не приходя в сознание.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

23 марта женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. В настоящее время следствие продолжается. // Сегодня