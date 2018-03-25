Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Польше отменили выступление израильтянина, посмевшего упомянуть об участии поляков в Холокосте

25.03.2018 11:55

В Польше отменили выступление Эли Дукорски, мэра израильского города Кирьят-Бялик, потому, что речь не прошла польскую цензуру. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Ynet News.

В Польше подвергли цензуре речь израильского политика, чтобы тот обвинил в Холокосте украинцев и немцев

Выступление должно было состояться 19 марта перед израильскими студентами и местной польской молодежью в городе Радомско.

Перед заходом Дукорски прислал текст речи в Польшу для перевода. Однако текст выступления вернули в цензурированном виде из-за упоминания об участии поляков в Холокосте.

Как отметил сам политик изданию: “Я подготовил речь, основываясь на личном опыте моей матери во время Холокоста. Мы передали речь на перевод на польский и получили ответ с требованием цензурировать события, к которым причастны поляки, и писать, что к ним причастны украинцы, а вместо “нацисты” писать “немецкие нацисты”.

Также польская сторона попросила не упоминать поляков, которые выдавали евреев немцам и не называть, или изменить количество еврейских жертв, которых убили поляки во время Второй мировой.

Дукорски сначала согласился на то, чтобы убрать из выступления слова о 200 тысячах жертв. Но на следующие изменения он не смог согласиться. Впоследствии местные власти сообщили ему, что мероприятие на официальном уровне отменено. В результате политик смог выступить только в частном порядке перед небольшим количеством студентов.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...