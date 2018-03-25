В Мексике в автомобиле обнаружили трупы восьми человек со следами пыток

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Предполагается, что эти убийства следствие разборок наркоторговцев
В мексиканском штате Мичоакан полицейские обнаружили в кузове автомобиля расчлененные тела восьми человек, сообщает Jornada со ссылкой на местных властей.
Согласно сообщению, человеческие останки были сложены в ящик и помещены в белый фургон в поселке Эль-Мансанильяль. На них видны следы от пуль и пыток.
Предполагается, что все жертвы - мужчины. Их смерть связывают с разборками наркоторговцев, которые промышляют в регионе, поскольку борты машины были расписаны так называемыми "наркопосланиями", обычно содержащими угрозы в адрес конкурирующих банд наркоторговцев.
Как сообщает Excelsior, делом занялась прокуратура.
Отметим, Мичоакан, считающийся одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, контролируют две преступные группировки — "Семья из Мичоакана" и картель "Рыцари ордена тамплиеров", которые в начале 2011 года отделились от "Семьи". Между ними развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния, к которой позднее подключились картели "Лос-Сетас" и "Халиско-Новое поколение". // 112.ua
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