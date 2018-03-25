Мамаша насильно выдала 13-летнюю дочь замуж за ее интернет-знакомого

В Америке мать заставила свою 13-летнюю дочь выйти замуж за 17-летнего парня, с которым девочка познакомилась в Интернете. 26-летняя Энджел МакГи только спустя несколько лет рассказала историю своего принудительного замужества, пишет The Sun.

Фото: The Sun

Когда Энджел родилась, мать ей даже не оформила свидетельство о рождении — из-за этого девушка долгое время не могла получить работу, открыть свой банковский счет, получить водительские права. Энджел вспоминает, что ей приходилось во всем слушаться свою мать.

"Я росла в неком подобии культа, и во главе этого культа стояла моя мама. Мы все обучались дома, поскольку мама даже не заботилась о том, чтобы отправить нас учиться. Мне было десять лет, когда мой отец умер, и после этого мама перестала заниматься нашим образованием. Все, что я знала, это таблицу умножения — остальному приходилось обучаться по Интернету. Мы все были изолированы от других детей, и, видимо, из-за этого нам никто не объяснял, что же происходит в нашей жизни", – рассказывает девушка.

Когда Энджел было 11 лет, она познакомилась на одном из форумов с мальчиком и стала с ним общаться. Как только мать девочки узнала об этом, она собрала вещи и взяла ее с собой, чтобы отправиться в другой штат и познакомиться с потенциальным женихом и его семьей. Однако ничего не получилось, и позже Энджел стала общаться по Интернету с 16-летним молодым человеком. Когда все стало известно, мать самого мальчика согласилась отправить его в Калифорнию, чтобы он женился на Энджел.

Девушка вспоминает, что тогда мать купила ей очень дешевое платье, а ее будущему мужу подобрала смокинг.

"Я помню, как надела это отвратительное белое платье, а он был в белом смокинге. Тогда мне казалось это забавным — я чувствовала себя принцессой из диснеевских мультфильмов. Я понятия не имела, каково это — быть замужем, я всего лишь хотела быть с этим мальчиком", – рассказывает она.

Но после "венчания", которое состоялось в гостиной дома семьи Энджел и на котором присутствовали ее родственники, мать заставила свою дочь удалиться в другую комнату и заняться сексом с ее мужем, чтобы "закрепить узы брака".

"Мы уже обменялись клятвами любви и верности, и тут мама мне сказала: "О, теперь вы можете полностью скрепить свой брак". Я понятия не имела о сексе и слышала шуточки моего брата в сторону мужа, чтобы он был "нежен со мной". Это было неловко. Мы пошли в соседнюю комнату, и там все это произошло. Я чувствовала, что у меня нет никаких прав, я не могу ничего контролировать в своей жизни", — вспоминает Энджел.

После свадьбы ее муж стал агрессивным и постоянно контролировал и даже бил девушку. Он работал продавцом в магазине и контролировал весь бюджет семьи, а у девушки была обязанность следить за порядком в доме — она не могла никуда выйти. В 15 лет Энджел забеременела и родила ребенка, но даже после этого муж не изменился.

"Моя мама хотела, чтобы у нас все было навсегда, потому что она часто говорила о продолжении "племени" и что это надо сделать, пока ты молод. Мой муж оскорблял, бил меня, а я не знала другого отношения к себе и полагала, что это нормально, я не обращалась ни к кому за помощью. Мама тоже оскорбляла меня и контролировала", — признается Энджел.

Только через четыре года девушке удалось вырваться из этих отношений: она вступила в группу, где помогают людям, пережившим насилие в семье. Когда Энджел была беременна третьим ребенком, ее мужа посадили за домашнее насилие, и больше девушка его никогда не видела.

Сейчас Энджел 26 лет, она вышла замуж и родила еще двоих детей. Она сожгла все фотографии с первой "свадьбы", оставив всего одну — где она стоит в том самом дешевом платье, купленном ее матерью.

Одному из сыновей Энджел 11 лет, и она не представляет, что было бы, если бы он захотел жениться в таком возрасте. Девушка до сих пор не может забыть то, что с ней произошло, и задается вопросом, почему никто не остановил ее мать.

"Если бы кто-то что-то сказал, если бы моя тетя попыталась остановить это, если бы мои братья, мои соседи пытались помочь, моя жизнь была бы иной. Почему никто не звонил в полицию? Почему моя мама ничего не сказала?", – вспоминает она.

Несмотря на это, Энджел нашла силы, чтобы простить свою мать за то, что она с ней сделала, хотя та никогда не извинялась перед ней. Теперь Энджел борется за права таких же детей, которых родители принуждают вступить в "детский брак".

"Мы живем в то время, где у нас есть право быть тем, кем захотим, покупать недвижимость, водить автомобиль, ходить на работу. У детей есть выбор, но за них уже все решено. Если девушка действительно хочет выйти замуж и растить детей, это здорово, но если кто-то в ее 13 лет выбрал за нее, это уже нельзя будет изменить. И что еще хуже — это законно", — говорит Энджел.

Согласно официальным данным, "детский брак" является законным в 50 штатах Америки. В 25 штатах нет минимального возраста для вступления ребенка в брак. В большинстве штатов минимальный возраст составляет 18 лет, однако бывают исключения, по которым ребенок младше этого возраста может жениться/выйти замуж с согласия своих родителей или судебного решения. В период с 2000 по 2015 год были заключены браки у 207 468 детей. Три десятилетних девочки вышли замуж за мужчин, возраст которых был 24, 25 и 31 год. 14-летняя девочка вышла замуж за 74-летнего мужчину в штате Алабама. // Сегодня