У Запоріжжі поліцейські припинили діяльність он-лайн порностудії

Поліцейські ГУНП в Запорізькій області припинили діяльність он-лайн студії, з якої розповсюджувалась відеопродукція порнографічного характеру.

24 березня працівники Слідчого управління та Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Запорізькі області викрили діяльність он-лайн студії, з якої у мережу Інтернет потрапляла відеопродукція порнографічного характеру.

Слідчі та оперативники провели санкціонований обшук в одній з квартир в Олександрівському районі Запоріжжя. Правоохоронці вилучили: 2 системних блоки, через які здійснювалось розповсюдження порнографічного контенту, 2 веб-камери, мікрофони та інші речові докази.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

На даний час проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми викрили жительку Запоріжжя, яка організувала надання сексуальних послуг за викликом.

Відділ комунікації поліції Запорізької області