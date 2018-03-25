На Київщині затримали чотирьох чоловіків, що пограбували магазин і захопили заручників

Нападники виявилися раніше судимі за скоєння тяжких злочинів

В селі Великополовецьке, в одному з магазинів четверо невідомих напали на продавця. Побили, зв'язали його, викрали 14 тисяч гривень та утекли на автомобілі.

Про це повідомляє "5 канал".

Порушників правоохоронці наздогнали за 22 кілометри від місця пригоди, у Білій Церкві, коли машина злодіїв перекинулася в кювет.

Двом із них вдалося втекти вони забігли до багатоповерхівки та в одній з квартир захопили у заручники бабусю і дітей.

Невдовзі патрульні визволили бранців та затримали всіх учасників нападу. Ними виявилися раніше судимі за скоєння тяжких злочинів.

На момент затримання в автомобілі з іноземними державними номерами поліцейські виявили та вилучили речові докази.