Пьяный экс-глава харьковской полиции, поехал на красный сигнал светофора в Киеве и бежал

В Киеве в ночь с 24 на 25 марта после погони задержали бывшего начальника патрульной полиции Харькова Евгения Мельника. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Фейсбук. Он поехал на красный сигнал светофора, бежал от полиции и ударил полицейского.

"Автомобиль Mitsubishi проехал на красный сигнал светофора возле ТРЦ Lavina, после этого за ним началось преследование полиции. Патрульные догнали и смогли остановить машину на улице Рубежовской ", - говорится в сообщении.

После того, как автомобиль остановили, его водитель пытался скрыться. Полицейские догнали. Он оказывал сопротивление, не выполняя требования полицейского, а затем ударил патрульного в лицо. Как говорится в сообщении, нападение на работника полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировала следственно-оперативная группа.

"Явно находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина отказался проходить алкотест на месте. Его отвезли к врачу-наркологу ", - говорится в группе "Киев оперативный".

Сам водитель после задержания так объяснил свое правонарушение: он находился на заднем сиденье, а автомобиль сам проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как утверждают в соцсети, задержанным водителем является Евгений Мельник, бывший глава патрульной службы в Харькове, который находился на этой должности с сентября по ноябрь 2015 года, после чего его перевели в Киев.

Эту информацию подтвердила "Украинской правде" пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая.

По ее словам, Мельник был уволен из полиции еще в прошлом году. "Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. На него был составлен протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством людьми в состоянии опьянения)", - сообщила Кутовая.

Она добавила, что Мельник пытался убежать, а при задержании оказал сопротивление, и к нему были применены спецсредства.

"Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он проходил у врача-нарколога, результаты будут через несколько дней", - добавила пресс-секретарь патрульной полиции.

Позже Кутовая уточнила, что на Мельника были также составлены протоколы по статьям 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов).

После составления протоколов нарушителя отпустили. Теперь протоколы должны быть направлены в суд.