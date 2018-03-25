В Хорватии от удара мячом в грудь умер 25-летний футболист Бруно Бобан

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Во время матча между "Марсонией" и "Славонией" умер 25-летний футболист Бруно Бобан, представлявший коману хозяев поля.
Трагедия произошла в результате сильного удара мячом в грудь на 15-й минуте поединка. Сначала вокруг игрока собрались его партнеры по "Марсонии", после чего помочь пытался клубный врач, а также команда скорой помощи, которая прибыла на место через несколько минут. Реанимационные действия запустить сердце спортсмена не смогли.
Бобан играл на правом фланге атаки и был лучшим бомбардиром команды с 12 голами. Стоит отметить, что у погибшего остался родной брат Габриэль Бобан, который играет за "Осиек" в элите хорватского футбола. // ZN.ua
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