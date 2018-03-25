Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Хорватии от удара мячом в грудь умер 25-летний футболист Бруно Бобан

25.03.2018 16:24

Во время матча между "Марсонией" и "Славонией" умер 25-летний футболист Бруно Бобан, представлявший коману хозяев поля.

Трагедия произошла в результате сильного удара мячом в грудь на 15-й минуте поединка. Сначала вокруг игрока собрались его партнеры по "Марсонии", после чего помочь пытался клубный врач, а также команда скорой помощи, которая прибыла на место через несколько минут. Реанимационные действия запустить сердце спортсмена не смогли.

Бобан играл на правом фланге атаки и был лучшим бомбардиром команды с 12 голами. Стоит отметить, что у погибшего остался родной брат Габриэль Бобан, который играет за "Осиек" в элите хорватского футбола. // ZN.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...