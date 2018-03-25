На Донеччині поліція затримала бойовика

Співробітники карного розшуку встановили, що в 2014 році чоловік сприяв окупації міста Лиман. Раніше судимий лиманчанин обстежував автомобілі на блокпості «ДНР».

Поліцейські продовжують виявляти зловмисників, які брали участь в незаконних збройних формуваннях. Як правило, у найманці йшли маргінальні особи. Так, розшуковці зібрали докази причетності до НЗФ 34-річного місцевого мешканця, який мав судимість за крадіжки.

У квітні 2014 року чоловік запропонував свої послуги терористам, маючи на меті особисте збагачення. Новобранця поставили на блокпост в селі Дробишево здійснювати пропускний режим.

Завданням вчорашнього крадія було зупиняти транспорт, перевіряти водіїв та їхні автівки. Однак, за словами екс-бойовика, через чотири дні він розчарувався та покинув ряди терористів. Після цього приховував участь в бандформуванні.

Незважаючи на те, що з цього моменту минуло 4 роки, поліцейські виявили та задокументували факт участі лиманчанина в НЗФ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Затриманому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Донецької області