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У Львові літнє подружжя виясняло стосунки з ножами в руках: жінка у морзі, чоловік у лікарні

25.03.2018 17:19

Жінка від отриманих травм померла, чоловіка госпіталізовано.

В Сихівський відділ поліції 24 березня близько дев’ятої ранку надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Енергетичній виявлено людей з ножовими пораненнями.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що між подружжям, виник конфлікт, під час якого вони нанесли один одному численні ножові поранення.

Від отриманих травм жінка померла, а чоловіка госпіталізовано в операційне відділення з діагнозом: «п’ять проникаючих ран в області серця, легень та тонкої кишки». Їм обом по 64 роки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

 

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