У Львові літнє подружжя виясняло стосунки з ножами в руках: жінка у морзі, чоловік у лікарні

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Жінка від отриманих травм померла, чоловіка госпіталізовано.
В Сихівський відділ поліції 24 березня близько дев’ятої ранку надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Енергетичній виявлено людей з ножовими пораненнями.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що між подружжям, виник конфлікт, під час якого вони нанесли один одному численні ножові поранення.
Від отриманих травм жінка померла, а чоловіка госпіталізовано в операційне відділення з діагнозом: «п’ять проникаючих ран в області серця, легень та тонкої кишки». Їм обом по 64 роки.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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