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У Львові студентка вишу випала з одинадцятого поверху, 17-річна дівчина загинула на місці

25.03.2018 17:53

17-річна дівчина загинула на місці, правоохороці встановлюють обставини події.

Вчора, 24 березня, о 23.20 до поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок падіння з одинадцятого поверху на вулиці Медової Печери загинула дівчина.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що дівчина випала з балкону будинку. Особу її встановлено, це 17-річна студентка одного з вишів Львова.

Поліцейські встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Львівської області

 

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