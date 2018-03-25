У Львові студентка вишу випала з одинадцятого поверху, 17-річна дівчина загинула на місці

Вчора, 24 березня, о 23.20 до поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок падіння з одинадцятого поверху на вулиці Медової Печери загинула дівчина.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що дівчина випала з балкону будинку. Особу її встановлено, це 17-річна студентка одного з вишів Львова.

Поліцейські встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Львівської області