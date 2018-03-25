В Харькове в пьяной драке убит бывший член сборной СССР по биатлону

Харьковская местная прокуратура №5 направила в Коминтерновский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 42-летнего харьковчанина, который подозревается в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Дмитрия Казака, досудебным расследованием установлено, что в декабре прошлого года злоумышленник пришел в гости к своему знакомому - 57-летнему бывшему спортсмену, который входил в состав сборной Советского Союза по биатлону.

Мужчины устроили застолье, изрядно выпили. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Гость руками и ногами начал избивать бывшего спортсмена. Повалил его на пол, ударил более 70 раз и убежал. Травмы оказались несовместимы с жизнью - хозяин умер. Тело нашел племянник, который на следующий день пришел в гости к дяде.

Злоумышленника задержали через несколько дней. Его узнали соседи умершего.

Подозреваемый не признает свою вину, показаний не дает и вызывающе себя ведет. Кроме того, следует отметить, что подозреваемый уже был ранее судим за совершение аналогичного преступления. Сейчас он находится под стражей.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.