При пожаре в торговом центре в российском Кемерово погибли три ребенка и женщина

Погибли три ребенка и одна женщина, еще 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города

Следственный комитет Российской Федерации уточнил данные по количеству жертв и пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово. По уточненной информации, погибли три ребенка и одна женщина, еще 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

При этом в Следкоме не исключают, что число пострадавших может возрасти. "Сотрудниками МЧС продолжаются работы по ликвидации огня и спасению людей. Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка", - отмечается в сообщении.

Из-за тяжести последствий пожара в ведомстве решили расширить открытое ранее уголовное дело. На данный момент оно открыто по трем статьям -109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

С этих пор его расследует не местный департамент, а Главное следственное управление СК России.

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Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерово начался днем 25 марта. По данным МЧС, возгорание возникло на четвертом этаже, где находятся кинотеатр и детские игровые площадки. Из торгового центра были эвакуированы сто посетителей и сотрудников комплекса. По предварительным данным, погибли четверо детей. Число пострадавших официально не называли. // 112.ua