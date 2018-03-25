Экс-лидера сепаратистов Каталонии Пучдемона задержали на датско-немецкой границе

Немецкий уголовный кодекс предусматривает за преступления, которые инкриминируются Пучдемону в Испании, от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения

Немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на адвоката Пучдемона Жауме Алонсо-Куевилляса.

Пучдемона задержали вскоре после полудня в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией. Он путешествовал по Дании на автомобиле и направлялся в Гамбург, откуда намеревался отправиться в Бельгию.

Так, немецкий уголовный кодекс предусматривает за преступления, которые инкриминируются Пучдемону в Испании, от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

По данным адвоката, сейчас немецкая полиция проводит все необходимые в рамках европейского ордера на арест проверки.

Ранее Карлес Пучдемон покинул территорию Финляндии, избежав таким образом ареста.

Напомним, что Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего председателя женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех политиков, которые уехали из Испании.

Отметим, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. Согласно результатам, за независимость проголосовали 90,18% при явке в 43%. Правительство Испании не признало де-факто объявление Каталонией независимости.

27 октября правительство Каталонии проголосовало за провозглашение независимости от Испании.

В то же время Сенат Испании проголосовал за введение в действие ст. 155 Конституции страны, согласно которой приостанавливается самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы. После сообщения в официальной газете испанского правительства управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде.

После этого бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон уехал в Бельгию вместе с пятью членами своего правительства. Власти Бельгии заявили, что Пучдемон может находиться на территории страны, как и любой гражданин европейской страны. Позже отстраненный лидер Каталонии заявил, что будет находиться в Бельгии до внеочередных выборов в каталонский парламент. // 112.ua