Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 12. Еще 69 человек пропали без вести

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились более 30 человек. Кроме того, проверяется информация о пропавших без вести 69 гражданах.

"Интерфакс" передает, что пожарным удалось войти в помещение кинотеатра. Именно там и были обнаружены тела. При этом источник агентства сообщает, что погибших в кинотеатре не семь, а восемь, однако официального подтверждения эта информация пока не получала. "Интерфакс" передает, что пожарным удалось войти в помещение кинотеатра. Именно там и были обнаружены тела. При этом источник агентства сообщает, что погибших в кинотеатре не семь, а восемь, однако официального подтверждения эта информация пока не получала.

К настоящему моменту в Кемерово прибыл самолет Ил-76 МЧС России с дополнительными силами ведомства - отрядом спасателей, психологами и опергруппой. Также сообщается, что еще около 150 пожарных-спасателей находятся в двухчасовой готовности к отправке в Кемеровскую область. В тушении пожара в торговом центре сейчас задействован практически весь кемеровский пожарно-спасательный гарнизон, а также горноспасатели МЧС. Введены в строй все резервные противопожарные силы и техника.

Сотрудники МЧС сейчас работают уже на третьем этаже горящего торгово-развлекательного центра, однако пробиться к очагу возгорания им пока не удалось. Об этом журналистам сообщил первый заместитель начальника регионального управления МЧС Евгений Дедюхин. "Первый и второй этажи проверены. Третий этаж сейчас проверяется, пробиваются на четвертый этаж, где очаг. Пока не могут пробиться, так как там температура большая", - сказал представитель ведомства.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал расследование в Главное следственное управление Следственного комитета и дал указание максимально оперативно разобраться в причинах пожара и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию торгового комплекса. Для расследования уголовного дела в Кемерово направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК, имеющие опыт расследования подобных происшествий

"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета отмечает, что следствие по уголовному делу в настоящий момент проверяет информацию о пропавших без вести 35 граждан. "Отрабатываются все возможные версии произошедшего. Уже допрошено 25 человек из числа очевидцев и потерпевших, в том числе арендаторы и собственники торговых точек", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ сообщили, что были найдены живыми трое детей, которых считали пропавшими при пожаре. После этого в оперативном штабе сообщили: "Среди тех, кого ищут родственники, 19 детей и 16 взрослых".

Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. По разным данным, возгорание началось либо на детской площадке, либо в одном из залов кинотеатра. Очевидцы утверждают, что пожарная сирена не сработала, а централизованной эвакуации не было вовсе. Часть людей оказалась отрезана огнем: некоторые выпрыгивали из окон, другие залезли на крышу в ожидании спасения. По официальным данным, из здания эвакуировали 100 человек, еще 20 спасли во время пожара.

"Зимняя вишня" полыхает уже много часов. Спасатели жалуются на сложности в тушении из-за множества перекрытий и горючих материалов внутри здания. В центре ТЦ произошло обрушение крыши на площади 20 на 30 метров.