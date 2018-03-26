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Пожар в Кемерово: погибших уже 37. В сгоревшем здании еще 20-30 человек

26.03.2018 00:05

При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», по последним данным, погибли 37 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. Число погибших также подтвердили в Следственном комитете.

Как сообщает агентство, тела 13 человек были найдены спасателями в кинозале.

Картинки по запросу Пожар в Кемерово

По словам источника «Интерфакса», «в здании остаются 29-30 человек» и «вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала».

Пострадали 43 человека, 36 из них находятся в больницах, сообщает ТАСС. Пропавшими без вести числятся 69 человек.

  • Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался 25 марта. По предварительной версии, возгорание началось в детском батутном бассейне, где кто-то поджег поролоновый наполнитель.
  • Около 23:20 по Москве МЧС сообщило, что пожар потушен. // Медуза

 

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