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Пока Цукерберг извинялся за утечку данных, разразился новый скандал с Facebook

26.03.2018 00:38

 Глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения за утечку личных данных миллионов пользователей через компанию Cambridge Analytica, выкупив полосы в крупнейших газетах США и Великобритании. Тем временем соцсети грозит новый скандал: выяснилось, что соцсеть собирала информацию о звонках у многих пользователей, установивших ее приложение на смартфоны под управлением Android.

Цукерберг опубликовал обращение к пользователям в воскресных выпусках британских The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Telegraph и американских The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
 
Глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения за утечку личных данных миллионов пользователей через компанию Cambridge Analytica"Возможно, вы слышали о приложении-опроснике, созданном сотрудником университета, из-за которого в 2014 году в Facebook произошла утечка данных миллионов людей. Это было злоупотребление доверием, и мне жаль, что мы не сделали большего. Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы бы уверенными в том, что это снова не повторится", - написал Цукерберг.
 
Он сообщил, что соцсеть блокировала "подобные этому приложения от получения ими такого большого объема информации" и теперь изучает "каждое приложение, которое имело доступ к большим объемам данных, прежде чем мы это исправили".

В ночь с пятницы на субботу в лондонской штаб-квартире Cambridge Analytica по решению суда был проведен обыск. Компанию подозревают в том, что она без разрешения собрала личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook для того, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Cambridge Analytica объявила о приостановке полномочий исполнительного главы Александера Никса с немедленным вступлением этого решения в силу.
 
Новый скандал затрагивает пользователей смартфонов
 
На фоне пристального внимания к использованию данных Facebook пользователи заинтересовались, чем именно располагает соцсеть. Выяснить это можно, скачав архив личных данных. Разработчик Дилан Маккей обнаружил в своем архиве историю вызовов и SMS, включая данные о продолжительности бесед.
 
Редактор издания Ars Technica Шон Галлахер проверил информацию и обнаружил, что компания собирала данные о его звонках и SMS в 2015 и 2016 годах, когда он пользовался смартфонами на Android, передает TJ.
 
Facebook призналась в сборе данных, но настаивает, что информация помогает улучшить систему рекомендаций контента, и ничего экстраординарного в этом нет.
 
В компании отметили, что доступ к контактам необязателен и приложение запрашивает для этого отдельное разрешение. Ars Technica, однако, указывает, что ранних версиях Android алгоритм разрешений работал иначе, и у Facebook было больше возможностей собирать данные, в том числе и без ведома пользователей. // NEWSru.com


 

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