Пока Цукерберг извинялся за утечку данных, разразился новый скандал с Facebook

Цукерберг опубликовал обращение к пользователям в воскресных выпусках британских The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Telegraph и американских The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.

"Возможно, вы слышали о приложении-опроснике, созданном сотрудником университета, из-за которого в 2014 году в Facebook произошла утечка данных миллионов людей. Это было злоупотребление доверием, и мне жаль, что мы не сделали большего. Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы бы уверенными в том, что это снова не повторится", - написал Цукерберг.

Он сообщил, что соцсеть блокировала "подобные этому приложения от получения ими такого большого объема информации" и теперь изучает "каждое приложение, которое имело доступ к большим объемам данных, прежде чем мы это исправили".





В ночь с пятницы на субботу в лондонской штаб-квартире Cambridge Analytica по решению суда был проведен обыск. Компанию подозревают в том, что она без разрешения собрала личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook для того, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Cambridge Analytica объявила о приостановке полномочий исполнительного главы Александера Никса с немедленным вступлением этого решения в силу.

Новый скандал затрагивает пользователей смартфонов

На фоне пристального внимания к использованию данных Facebook пользователи заинтересовались, чем именно располагает соцсеть. Выяснить это можно, скачав архив личных данных . Разработчик Дилан Маккей обнаружил в своем архиве историю вызовов и SMS, включая данные о продолжительности бесед.

Редактор издания Ars Technica Шон Галлахер проверил информацию и обнаружил, что компания собирала данные о его звонках и SMS в 2015 и 2016 годах, когда он пользовался смартфонами на Android, передает TJ

Facebook призналась в сборе данных, но настаивает, что информация помогает улучшить систему рекомендаций контента, и ничего экстраординарного в этом нет.