У столиці затримали чоловіка, підозрюваного у семи квартирних крадіжках

Зловмисник викрадав із помешкань техніку, гроші та ювелірні вироби. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

До чергової частини Подільського управління поліції звернулася жінка та повідомила про те, що з її квартири зникли речі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала подію.

Як повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, зловмисник за допомогою інструментів пошкодив замки вхідних дверей квартири. Там він забрав техніку, золоті та срібні прикраси.

«Ми провели ряд заходів та з’ясували, що до крадіжки причетний 33-річний місцевий мешканець, раніше судимий за майнові злочини. Оперативники встановили його місцезнаходження та затримали. Під час допиту фігурант зізнався у скоєнні семи аналогічних правопорушень», - додав Владислав Іщенко.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва