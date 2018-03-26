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У столиці затримали чоловіка, підозрюваного у семи квартирних крадіжках

26.03.2018 01:13

Зловмисник викрадав із помешкань техніку, гроші та ювелірні вироби. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

До чергової частини Подільського управління поліції звернулася жінка та повідомила про те, що з її квартири зникли речі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала подію.

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Як повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, зловмисник за допомогою інструментів пошкодив замки вхідних дверей квартири. Там він забрав техніку, золоті та срібні прикраси.

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«Ми провели ряд заходів та з’ясували, що до крадіжки причетний 33-річний місцевий мешканець, раніше судимий за майнові злочини. Оперативники встановили його місцезнаходження та затримали. Під час допиту фігурант зізнався у скоєнні семи аналогічних правопорушень», - додав Владислав Іщенко.

 

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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