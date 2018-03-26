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Чоловік убив товариша, кілька разів «взявши на Одесу»

26.03.2018 02:31

23 березня до Снігурівського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від мешканців одного з сіл району, що у будинку 55-річного чоловіка виявлено тіло його 56-річного товариша.

На місці події поліцейські встановили, що напередодні ввечері товариші випивали, та у якийсь момент почали сваритися. Довести свою правоту господар будинку вирішив за допомогою фізичної сили. Вдаривши друга головою в область носа декілька разів, чоловік пішов спати, а товариш впав на підлогу, де його потім вранці господар і виявив без ознак життя.

Картинки по запросу удар головой в нос

Зрозумівши що накоїв, чоловік пішов до сусідів, аби ті викликали правоохоронців та лікарів.

Слідчі Снігурівського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Наразі чоловіка затримано у порядку ст.208 КПК України. За узгодженням із прокуратурою йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області

 

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