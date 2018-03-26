Перевод энергетической системы дома на интенсивные рельсы развития

Регулярное повышение стоимости горячего водоснабжения (ГВС), электрической и тепловой энергии заставляет задуматься о необходимости установить более эффективную систему распределения и пользования. Рекомендуется не спешить с выбором. Начать стоит с детального технического плана, учитывающего условия эксплуатации.

За основу берется суммарная мощность всех потребителей, преобладающие климатические условия, степень износа коммуникаций. Как только данные проанализированы, составляется перечень необходимых характеристик.

Функциональные характеристики твердотопливного котла

Открывает список аккумулирование тепловой энергии для ее последующей передачи в систему ГВС или отопления. Вторая функция – снижение вероятности внезапного вскипания котла. Во время работы бак-теплоаккумулятор в буквальном смысле поглощает чрезмерно нагретую воду. Снизить вероятность термического повреждения котла позволит перманентное смешение холодной и нагретой жидкости. От активного указанного процесса зависит КПД и продолжительность гарантированной эксплуатации устройства. Помимо этого, важную роль играют перечисленные ниже характеристики:

При значительном уровне потребления ГВС необходимо использовать несколько теплогенераторов. К примеру, солнечная и тепловая энергия. Пока один вид аккумулируется, второй – расходуется. В данном случае агрегат должен поддерживать несколько режимов совместной работы. Процентное соотношение сгораемого топлива – чем оно выше, тем меньше придется оплачивать не востребованные услуги. Возможность установить бак-теплоаккумулятор со встроенным тепловым обменником Это необходимо для обеспечения потребителей санитарной горячей водой.

Корректный расчет объема буферной емкости

Рекомендуется придерживаться в этом вопросе следующего соотношения. На каждые 1 кВт мощности приходит 35-40 л объема. Тепловая мощность изделия, измеряемая в Вт, вычисляется по следующей формуле: Q = m x Cp x (T2 – T1). Масса вещества (m), используемого в тепловом аккумуляторе, измеряется в кг. Она умножается на удельную изобарную теплоемкость – Ср. В скобочках находится результат, отражающий разность между начальной и конечной температурой веществ. Т1 и Т2 соответственно. Результаты вычислений несколько раз проверяются. Точность обеспечит корректный расчет буферной емкости бака аккумулятора.

Детальный анализ физико-математических показателей

Собранная информация помогает создать энергоэффективную систему потребления и распределения теплового ресурса и ГВС. Одновременно с этим уменьшается потеря условного топлива на каждый 1 м2 площади. Для повышения результативности процесс выбора и последующего расчета бака аккумулятора нужно принять во внимание планируемую интенсивность нагрузки. Сезонное использование системы более выгодно в плане стоимости оборудования. Если горячая вода и тепло нужно круглый год, то в этом случае ставка делается на детальный анализ.