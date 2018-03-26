Жительница Житомирщины заплатит 100 тысяч компенсации за поджог любовника

Мария с Иваном (имена изменены — Авт.) встречались четыре года, частенько мужчина оставался ночевать у своей любимой. Однажды после празднования профессионального праздника, любовники, дождавшись ухода гостей, сильно повздорили. Сначала они обзывали друг друга, а потом в ход пошли кулаки. Мария требовала, чтобы Иван покинул ее дом, но мужчина разделся и лег спать.

Вскоре он сильно пожалеет о том, что не выполнил требование Марии. Рассерженная женщина, не помня себя от ненависти, принесла в дом бутылку с бензином. Она подошла к дивану, открыла бутылку, облила опасной смесью спящего, а затем подожгла.

Бензин воспламенился практически сразу. Мужчина проснулся от острой боли. Он не понимал, почему его тело горит. Иван жутко испугался, он громко кричал и звал на помощь.

Марию также испугали последствия. Похоже, она не была готова к тому, что увидела. Женщина бросилась спасать некогда горячо любимого мужчину. Она лила на него, все, что попадало под руку: компот, воду, лимонад. Сначала она потушила огонь, потом позвонила родным Ивана. Далее вызвала медиков и правоохранителей.

После оказания необходимой помощи в Народичской больнице, Ивана срочно госпитализировали в Житомирский областной ожоговый центр. У мужчины диагностировали ожог пламенем II-III степени грудной клетки, живота и поясницы. А также левого плеча, левой ягодицы, обоих бедер на площади 42%, которые осложнились развитием ожоговой болезни.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы пострадавший получил ожоги, которые относятся к категории тяжелых. Иван длительное время лечился, его семья потратила на лекарства значительную сумму денег. Пострадавшему специалисты меняли обожжённые участки кожи, которые предварительно выращивались на его же бедрах и икрах ног. Как признали сами медики, Ивана спасло то, что он перед случившемся изрядно выпил. Именно из-за принятого алкоголя он не чувствовал всей степени боли, от которой мог попросту умереть, не дождавшись профессиональной помощи.

В суде пострадавший и его родные с ужасом вспоминали случившееся и просили сурового наказать подсудимую. Мария в свою очередь надеялась преподнести случившееся, как несчастный случай.

Овручский районный суд Житомирской области признал любовницу пострадавшего виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины обвиняемую освободили от отбывания, установив 2 года испытательного срока. Женщине предстоит уплатить расходы на лечение пострадавшего в сумме 20 тысяч гривен. А также заплатить 100 тыс. грн. в качестве морального вреда. // «ФАКТЫ» (Житомир)