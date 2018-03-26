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«Титушковода» Крысина сегодня принудительно доставят в Дарницкий райсуд в Киеве

26.03.2018 09:00

Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин проходит как обвиняемый еще в одном деле - о пытках на Майдане в январе 2014 года

Этот эпизод с участием Крысина и его подчиненного Сергея Чемеса рассматривает Дарницкий райсуд Киева, написал в Facebook волонтер Роман Синицын.

Крысин

Сегодня, 26 марта 2018 года, Крысина в принудительном порядке доставят на подготовительное заседание.

"Знаю, что всех уже достало... Но будет гораздо хуже, если это дело спустят на тормозах... Завтра. Дарницкий районный суд. Севастопольская, 7/13. 13:30. Очередной суд по одному из эпизодов в отношении преступной деятельности рецидивиста Крысина. Это когда он свою "титушню" сдавал в аренду "Оплоту". На этот раз у него уже принудительный привод, отпетлять "за угрозу жизни" не получится. Приходите. Это важно!" - написал он. // espreso.tv

 

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