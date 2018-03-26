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Печать

Юмор на китайском ТВ загонят в рамки «самоконтроля, очищения и улучшения»

26.03.2018 09:09

В Китае ограничили деятельность медиа и запретили выпускать видео, которое “искажает, высмеивает или унижает классические произведения литературы и искусства”. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Китае на телевидении запретили шутить и смеяться

По мнению государственного регулятора по печати, радио и телевидения, любой подобный контент может “подорвать социалистические устои” и угрожать авторитету главы страны Си Цзиньпину. На представителей медиа такое решение повлияло отрицательно.

“Это означает, что многим производителям такого контента придется делать их материалы более серьезными. Те, кто не будет придерживаться требований, немедленно будут закрыты”, — сообщил один из аналитиков в Пекине Ву Цзянь.

Команда китайских блогеров-пародистов JustXiait, известная дубляжом сатирических дублированных роликов, содержащих фрагменты кинофильмов, уже добровольно удалила все видео в рамках “самоконтроля, очищения и улучшения”.

Решение об ужесточении регулирования было принято после того, как коммунистическая партия передала обязанности по контролю над новостными ресурсами, печатью и видеоконтентом рекламному подразделению.

 

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