Папаша-сутенер пытался сдать 4-летнюю дочь «в аренду» педофилу

Жителя американского штата Висконсин приговорили к 60 годам лишения свободы за попытку продать свою 4-летнюю дочь на сайте частных объявлений.

Предполагалось, что купленную девочку можно использовать для занятия сексом, сообщает The Washington Post.

От потенциальных покупателей мужчина просил 1 тысячу долларов за два часа общения с ребенком «младше 10 лет».

Папу-сутенера поймали «на живца». Полицейский под прикрытием сделал заказ, отдал деньги и попал в комнату к девочке.

Мужчину признали виновным в торговле детьми и принуждению к проституции.

Для того чтобы рассчитывать на условно-досрочное освобождение, горе-отцу придется отсидеть не менее 45 лет от общего срока. // Я и закон