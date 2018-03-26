Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Папаша-сутенер пытался сдать 4-летнюю дочь «в аренду» педофилу

26.03.2018 09:18

Жителя американского штата Висконсин приговорили к 60 годам лишения свободы за попытку продать свою 4-летнюю дочь на сайте частных объявлений.

Предполагалось, что купленную девочку можно использовать для занятия сексом, сообщает The Washington Post.

папаша-сутенер

От потенциальных покупателей мужчина просил 1 тысячу долларов за два часа общения с ребенком «младше 10 лет».

Папу-сутенера поймали «на живца». Полицейский под прикрытием сделал заказ, отдал деньги и попал в комнату к девочке.

Мужчину признали виновным в торговле детьми и принуждению к проституции.

Для того чтобы рассчитывать на условно-досрочное освобождение, горе-отцу придется отсидеть не менее 45 лет от общего срока. // Я и закон

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...