Число погибших при пожаре в Кемерове превысило 50 человек

Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове достигло 53 человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник, 26 марта, в оперативном штабе. "В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека", - сказал представитель штаба.

В то же время источник в оперативном штабе сообщил "Интерфаксу", что жертвами пожара стали как минимум 55 человек. "Продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этажах. Обнаружены тела 55 погибших", - сказал он.

Ранее сообщалось о 48 погибших в результате начавшегося в воскресенье пожара. Среди погибших - 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

В оперативном штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидирован, начался разбор завалов. Пожарные справились с открытым огнем в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС. "Ликвидировано открытое горение в точечных очагах. Очагов открытого огня не осталось. Проводится проливка тлеющих конструкций здания", - сказал он.

В отдельных помещениях торгового центра сохраняется опасное задымление. В общей сложности тушение пожара длится уже более 12 часов.

Место, где возник очаг пожара в торговом центре, пока не установлен. Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков. "На месте работают и дознаватели, и следователи Следственного комитета. Проводятся процессуальные действия", - сказал он.

В связи с пожаром возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло взял под личный контроль расследование происшествия и ход оказания необходимого содействия семьям погибших и пострадавших на пожаре.

Также стало известно, что четыре человека, в том числе гендиректор ТЦ, задержаны и допрошены в связи с пожаром.

Генеральный директор ООО "Зимняя вишня Кемерово" находится на допросе в Следственном комитете, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в силовых органах. По данным "СПАРК-Интерфакс", гендиректор компании - Надежда Судденок, она же является ее 100%-ным владельцем. // NEWSru.com