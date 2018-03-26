На Черниговщине изверг-уголовник замучил до смерти 2-летнего ребенка

Новозаводской районный суд Чернигова арестовал Назара Красулю, подозреваемого в причинении 2-летней девочке смертельных травм. Его будут держать под стражей в течение 60 суток.

Полицейские получили из одного из сел района сообщение о внезапной смерти малолетнего ребенка. Впоследствии было установлено, что девочка умерла от тяжелых телесных повреждений - отека головного мозга и субдуральной гематомы.

Ребенка хоронили всем селом. Местные рассказывают, что у нее порван рот, разорваны и обожжены половые органы, многочисленные переломы и гематомы. Ее пытали и насиловали, сообщают активисты С14_Чернигов.

У погибшей девочки есть старшая 5-летняя сестра. Сейчас она находится в больнице, на ребенке нет живого места. Люди рассказывают, что ее также насиловали и били. Девочка боится мужчин. Детей не выпускали на улицу в течение 3 месяцев. Социальным службам до того не было никакого дела. Алкоголичка-мать исправно ежемесячно получала 7 тысяч гривен и пропивала их с садистом собственных детей.

Активисты требуют эксгумации тела и проведения повторной независимой экспертизы с привлечением экспертов из областного центра. Лишения матери родительских прав и привлечения ее к ответственности как сообщницы тяжких преступлений. Пожизненного заключения для Назара Красули. Увольнения и привлечения к ответственности директора Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Нежинской РГА Елены Подпориной. Если реакции не будет - обещают устроить массовые акции протеста. // Gazeta.ua