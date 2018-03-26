Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Штраф та звільнення, як наслідок порушення вимог фінансового контролю

26.03.2018 10:03

Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Старобільської райдержадміністрації, придбавши квартиру, вартість якої складає 156 тис грн, в порушення вимог ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно повідомила НАЗК про суттєві зміни у майновому стані

 

За участі прокурора Старобільським районним судом, з постановою якого погодився суд апеляційної інстанції, посадову особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано стягнення у виді штрафу.

Картинки по запросу прокуратура Луганської області

Постанова суду набрала законної сили.

Наразі, відповідно до вимог ст. 84 Закону України «Про державну службу», суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у триденний строк з набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за пов’язане з корупцією правопорушення.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...