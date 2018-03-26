Штраф та звільнення, як наслідок порушення вимог фінансового контролю

Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Старобільської райдержадміністрації, придбавши квартиру, вартість якої складає 156 тис грн, в порушення вимог ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно повідомила НАЗК про суттєві зміни у майновому стані

За участі прокурора Старобільським районним судом, з постановою якого погодився суд апеляційної інстанції, посадову особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано стягнення у виді штрафу.

Постанова суду набрала законної сили.

Наразі, відповідно до вимог ст. 84 Закону України «Про державну службу», суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у триденний строк з набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за пов’язане з корупцією правопорушення.

Прес-служба прокуратури Луганської області