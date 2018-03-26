В ДТП во Львове погиб райвоенком

Во Львове в ДТП погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного военкомата. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Facebook.

Авария произошла около 20:30 в городе Дрогобыч. 33-летний водитель автомобиля BMW с литовской регистрацией выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 52-летний военком.

Он скончался на месте происшествия от полученных травм, водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили по месту проживания.

Все причины и обстоятельства аварии расследует полиция. // 112.ua