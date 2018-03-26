Прокуратуроа допомогла повернкти державі земельну ділянку площею 67 га вартістю майже 2 млн. грн.

Земля є основним багатством України. Відтак, органами прокуратури Луганської області постійно приділяється увага дотриманню вимог діючого законодавства суб’єктами господарювання у сфері земельних відносин.

Зокрема, встановлено несумлінне використання орендарем земельної ділянки без обов’язкової сплати до бюджету територіальної громади орендної плати упродовж понад півтора року.

Наведене стало підставою для звернення прокурора до суду.

Як наслідок, господарським судом Луганської області задоволено позов органів прокуратури Луганської області та зобов’язано суб’єкта господарювання повернути у розпорядження територіальної громади Новоайдарського району земельну ділянку площею 67 га вартістю майже 2 млн грн.

Завдяки вжитим заходам представницького характеру органами прокуратури області територіальна громада Новоайдарського району отримала можливість ефективно використовувати вказану земельну ділянку з метою наповнення місцевого бюджету.

Органи прокуратури області і надалі безкомпромісно реагуватимуть заходами представницького характеру на порушення у земельній сфері.

Прес-служба прокуратури Луганської області