За рулем может оказаться почти каждый желающий, до­­стигший 18 лет и имеющий деньги на авто. Для этого не нужно оканчивать университеты и быть семи пядей во лбу: достаточно окончить автошколу, сдать два экзамена — теорию и практику в Центре предоставления услуг, связанных с использованием автотранспортных средств (МРЭО), — и получить долгожданные права.

Впрочем сразу после автошколы асами в вождении не становится никто: вождение — это, как и любой практический навык, прежде всего опыт. И кто-то его получает на дороге, а кто-то берет дополнительные уроки вождения у профессионалов. Кто-то же ограничивается автошколой, которую изначально правильно выбрал, получив все необходимые знания.

О том, как выбрать автошколу и, при необходимости, частного инструктора, "Сегодня" рассказали Леся Шинкаренко, инструктор по контраврийному вождению автошколы "Виртуоз", и заместитель главы киевского территориально подразделения "ТСО" Украины (бывш. ДОСААФ) Александр Ермак.

Теоретическая база

Как пояснила Леся, все зависит от целей. Если мы говорим о получении прав категории, дающих право водить легковое авто, то процедура стандартная и можно обратиться в любую автошколу. Вы обязаны пройти теоретический курс, а практический — необязательно, если вы, например, и без того хорошо водите. Школа необходима для того, чтобы сдать экзамены в МРЭО. Если же вы хотите не только получить "корочку", но и действительно научиться водить, то выбирайте школу с лицензией на образовательную деятельность (предоставление услуг по обучению вождения).

Лицензию выдает управление ГАИ МВД и Министерство образования на основе закона Украины от 30.06.93 г. № 3353-XII "О дорожном движении" и постановления КМУ от 20.05.09 г. № 490 "Об утверждении Порядка государственной аккредитации заведений, проводящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств и аттестации их специалистов".

Лицензированные автошколы проверяются на наличие необходимого оборудования и учебных материалов, пожарную безопасность и т. д., а преподаватели проходят медкомиссию и аттестацию, согласно требованиям для обучения. Это важно, поскольку водят автомобили многие, но научить управлять авто могут единицы.

Ученики лицензированных автошкол допускаются до экзаменов в МРЭО в то время, как простые автокурсы не всегда имеют лицензию, т. е. они просто дают практические и теоретические знания, не обеспечивая при этом сдачу экзаменов. Чтобы понять, верить ли автошколе, обратите внимание на наличие "доски клиента" в ее офисе: надежная школа разрешительные документы всегда размещает в видных местах. Если документов на всеобщем обозрении нет, их должны предоставить по первому требованию. Если же по каким-то причинам документов вообще нет, лучше с такой школой не связываться.

Также узнайте, каков процент успешно сданных экзаменов: чем он выше, тем лучше качество преподавания (узнать можно в самой школе, и пошерстив отзывы выпускников). Чем дольше школа работает, тем надежнее у нее репутация: оптимальный срок — от 3-5 лет. И уж совсем хорошо, если автошкола имеет курс контраварийной подготовки — это свидетельствует о квалификации персонала. Этот курс может не входить в стандартную программу, но говорит о том, что школа может позволить себе профи, а значит, дорожит репутацией.

"Основная проблема стандартных автошкол в том, что туда берут людей с улицы, которые не проходят специальную подготовку или повышения квалификации, кроме экзамена в МРЭО. К сожалению, они часто берегут собственные авто — например, делая за ученика такую работу, как выжим сцепления, и совершенно не учат основам — правильной посадке, правильному вращению рулевого колеса и т. д.", — рассказывает Леся.

Практический комфорт. Поскольку уроки в автошколе посещают либо студенты, либо работающий люд (права можно получить после 18), как правило, уроки проводят по выходным либо в послерабочее время. Поэтому выбирайте школу в максимально близкой доступности от дома: уроки длятся в среднем по 3 часа, а возвращаться после 22:00 через полгорода не всегда приятно. Чем чаще уроки, тем лучше — меньше забывается. Школы выходного дня хороши для уроков контраварийного вождения. Средний курс обучения рассчитан на 100 часов теории и 40 часов практики, после прохождения которых среднестатистический украинец может сдать экзамен и получить права.

Поинтересуйтесь количеством человек в классе. Оптимально — 12-15 учеников, хуже — 25-30: вопросов в процессе обучения возникает много, поэтому важно, чтобы нашли время для каждого ответа. Важна и техническая база: автопарк с наличием разных авто — как с АКП, так и механикой: чем больше авто, тем больше у ученика шансов откатать свои часы без долгого ожидания. Несомненный плюс — компьютерный класс. Наличие веб-сайта и возможности прослушать пропущенные по необходимости уроки онлайн тоже в пользу автошколы. На сайте, кстати, можно прочитать и отзывы. Но поскольку существует вероятность, что негативные комментарии там почистят, промониторьте форумы, чтобы сложить объективное представление.

Знания и опыт: цена вопроса

В среднем стоимость курса обучения в Киеве — 4500-6000 грн, в регионах это сумма может быть на 1000-1500 меньше. В эту цену входит полный курс обучения — теория и практика. Не входит, обычно, медкомиссия (250 грн) и сами права (250 грн).

Многие автошколы предлагают первое занятие бесплатно, это хороший бонус. А вот если стоимость обучения слишком занижена (2—3 тыс. грн), будьте готовы к непредвиденным расходам. Например, с вас возьмут стоимость бензина для практических уроков вождения, деньги на дополнительные методические материалы или попросят оплатить часть практических уроков.

Неуверенный в себе будущий водитель часто берет дополнительные частные уроки вождения. Выбор преподавателей велик, однако, по словам Леси, выбирать лучше человека, который занимается контраварийной подготовкой, либо же автоспортсмена, тогда вы получите не только практику, но и новые навыки. Стоимость частных уроков начинается от 100-150 грн, профи за свое обучение возьмут от 400 грн за урок. Найти инструкторов можно в интернете и в автошколах.