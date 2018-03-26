Львівський райначальник Гнида за хабар хотів полетіти відпочивати на Кіпр

Очільник Залізничної РА, якого 16-го березня затримали під час отримання хабара в розмірі 105 тисячі гривень, планував за неправомірну вигоду відпочити на Кіпрі в розкішній віллі з власним басейном, разом зі своєю сім’єю.

Так, за інформацією департаменту УЗЕ Нацполіції України, Тарас Гнида отримав хабар не у вигляді готівкових коштів: вказану суму мали перерахувати за надання певних послуг особистого характеру, інформує сайт 032.ua.

Водночас, згідно з ухвалою Галицького райсуду Львова, яка була оприлюднена у четвер, 22-го березня, за виручені від підприємця кошти Тарас Гнида планував полетіти на відпочинок на Кіпрі: в період з 6-го по 13 липня, посадовець та його сім’я мали відпочивати в готелі «Louis Althea Kalamies Luxury Villas» (Республіка Кіпр). 105 тисяч гривень хабара були сплачені саме за цю поїздку.

Крім того, правоохоронці з’ясували, що раніше дружина Тараса Гниди заплатила 62,4 тисячі гривень за проживання в готелі "Louis Althea Kalamies Luxury Villas".

Зазначимо, що за інформацією видання "Наші гроші. Львів", готель «Louis Althea Kalamies Luxury Villas» на пляжі Протарас – це вілли двох типів, на 3 або 4 спальні (120 або 180 кв. м), з терасами та басейнами. Згідно з даними cервісу Booking, забронювати вілли на території готелю на 6-13 липня, можна за ціною в 5-8,8 тис. євро (133-232 тис. грн).

Нагадаємо, що керівника Залізничної РА Тараса Гниду затримали за підозрою в отриманні хабара 16-го березня цього року. Згодом його відсторонили від займаної посади, а суд обрав йому міру запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 960 гривень. За попередніми даними, Гнида вимагав неправомірну вигоду за неперешкоджання підприємницькій діяльності.