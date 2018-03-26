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В Киеве пьяные иностранцы напали на нацгвардейца, охранявшего посольство Польши

26.03.2018 11:19

Вчера вечером, 25 марта, двое мужчин с кулаками набросились на военнослужащего, который находился на посту возле посольства Республики Польша, одному из нападавших удалось скрыться. 

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

У посольства Польши пьяные иностранцы избили нацгвардейца - полиция

Около 22:55 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестные избили нацгвардейца, который несет службу по охране дипломатического учреждения. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Вскоре полицейские задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства, которого обоснованно подозревают в совершении указанного уголовного преступления. Его сообщника ищут. От предоставления любой объяснений мужчина отказался, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины.

Установлено, что военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, после которого произошла драка. По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

 

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