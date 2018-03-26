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Подтверждена гибель 64 человек при пожаре в Кемерово

26.03.2018 11:28

Отмечается, что в торговом центре вновь началось задымление

Количество погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово достигло 64 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ на странице в Telegram.

"РИА Новости"

"На данный момент подтверждена гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерове", – говорится в сообщении.

Пропавшими без вести остаются около десяти человек. Более 40 человек пострадали, 10 из них остаются в больницах города. // 112.ua

 

 

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