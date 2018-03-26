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У Львові затримали п’яного «у дзвін» водія маршрутки, який гасав містом

26.03.2018 11:39

  Вчора, 25 березня,на вулиці Стрийській у Львові маршрутка БАЗ №116 із п’яним чоловіком за кермом перешкоджала руху автомобілів та створювала затори.

Про це повідомляє Патрульна поліція у Львівській області.

драгер

За інформацією, автомобіль здійснював рейс на Пустомити, втім у салоні пасажирів не було. У 39-річного водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння, це підтвердив пристрій драгер, результат вразив усіх – 2,49 проміле. На чоловіка склали протокол за керування автомобілем у нетверезому стані. // Вголос

 

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