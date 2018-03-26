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Закарпатье стало объектом атаки российских спецслужб

26.03.2018 11:51

Закарпатская область стала объектом атаки российских спецслужб с целью осложнить отношения Украины с западными партнерами. 

Об этом во время торжественных мероприятий по случаю 4-й годовщины Национальной гвардии Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

Закарпатье стало объектом атаки российских спецслужб - Порошенко

"Целый ряд событий последнего времени свидетельствует, что борьба настоящих патриотов Украины за право жить в суверенном, независимом, сильном государстве, демократическом, европейском идет на всей территории. От Донбасса, где осуществляется прямая иностранная агрессия против нашего государства, вплоть до Закарпатья, которое стало объектом атаки российских спецслужб, с целью осложнить отношения нашего с вами государства с нашими западными партнерами", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщалось, 27 февраля в центре Ужгорода неизвестные подожгли здание Общества венгерской культуры Закарпатья. 4 марта в ходе спецоперации Нацполиции и СБУ были задержаны причастные к поджогу двое жителей Кропивницкого. Организатор - житель Приднестровья - находится в розыске.

 

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