Закарпатье стало объектом атаки российских спецслужб

Об этом во время торжественных мероприятий по случаю 4-й годовщины Национальной гвардии Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Целый ряд событий последнего времени свидетельствует, что борьба настоящих патриотов Украины за право жить в суверенном, независимом, сильном государстве, демократическом, европейском идет на всей территории. От Донбасса, где осуществляется прямая иностранная агрессия против нашего государства, вплоть до Закарпатья, которое стало объектом атаки российских спецслужб, с целью осложнить отношения нашего с вами государства с нашими западными партнерами", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщалось, 27 февраля в центре Ужгорода неизвестные подожгли здание Общества венгерской культуры Закарпатья. 4 марта в ходе спецоперации Нацполиции и СБУ были задержаны причастные к поджогу двое жителей Кропивницкого. Организатор - житель Приднестровья - находится в розыске.