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Под Запорожьем нашли убитой пожилую экс-учительницу

26.03.2018 12:05

По подозрению в убийстве женщины задержан ее 36-летний внук

В пригороде Запорожья, поселке Кушугум, задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве собственной бабушки.

Фото: Facebook

Как сообщили в соцсетях местные жители, тело пенсионерки, которая в прошлом работала учительницей, обнаружили ее родственники.

По предварительной операции, подозреваемый в убийстве в момент его совершения был пьян – его задержала группа быстрого реагирования Запорожского районного отделения полиции. // Сегодня

 

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