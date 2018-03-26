Под Запорожьем нашли убитой пожилую экс-учительницу

По подозрению в убийстве женщины задержан ее 36-летний внук

В пригороде Запорожья, поселке Кушугум, задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве собственной бабушки.

Как сообщили в соцсетях местные жители, тело пенсионерки, которая в прошлом работала учительницей, обнаружили ее родственники.

По предварительной операции, подозреваемый в убийстве в момент его совершения был пьян – его задержала группа быстрого реагирования Запорожского районного отделения полиции. // Сегодня