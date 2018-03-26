Под Запорожьем нашли убитой пожилую экс-учительницу

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По подозрению в убийстве женщины задержан ее 36-летний внук
В пригороде Запорожья, поселке Кушугум, задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве собственной бабушки.
Как сообщили в соцсетях местные жители, тело пенсионерки, которая в прошлом работала учительницей, обнаружили ее родственники.
По предварительной операции, подозреваемый в убийстве в момент его совершения был пьян – его задержала группа быстрого реагирования Запорожского районного отделения полиции. // Сегодня
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