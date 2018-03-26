На Волині зловмисників затримали за викрадення лучанина та вимагання в нього грошей

Встановлено, що в ніч на 25 березня в Луцьку посеред вулиці троє зловмисників силоміць затягнули 31-річного місцевого жителя в автомобіль, одягнули йому на голову поліетиленовий мішок і вивезли в село Городище-2 Луцького району. Там із застосуванням насильства відкрито заволоділи грошима, мобільним телефоном потерпілого. Також зловмисники вимагали в нього 2 тисячі доларів США. Поліцейські менше ніж за добу затримали правопорушників. Загрози життю та здоров’ю потерпілого немає.

Як з’ясували поліцейські, близько першої години ночі у Луцьку троє чоловіків, застосовуючи насильство, затягнули 31-річного місцевого жителя в автомобіль марки «Volkswagen LT» та перевезли його в село Городище-2 Луцького району у помешкання одного із зловмисників. Потерпілому натягнули на голову поліетиленовий мішок, аби той не зміг зорієнтуватися на місцевості.

Застосовуючи насильство, зловмисники відкрито викрали в потерпілого 400 грн., які той мав при собі, мобільний телефон, бейсболку та вимагали від нього 2 тисячі доларів США. Всього зловмисники завдали збитків потерпілому на суму майже 1,5 тис. грн.

«Завдяки злагодженим та професійним діям співробітників Луцького районного відділення поліції двох із зловмисників вдалося затримати "за гарячими слідами". До слова, їм 32 та 33 роки, усі вони раніше судимі за скоєння тяжких злочинів. Один із них нещодавно повернувся із місць позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. На даний час загрози життю та здоров’ю потерпілого немає. Проводяться слідчо-оперативні заходи на встановлення місцезнаходження третього співучасника злочинів», – розповів т.в.о. начальника Головного управління Нацполіції в області Сергій Козак.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за частинами 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст.186 (грабіж) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Волинської області