Экс-боевик «ДНР», который зарубил полицейского, получил пожизненный срок

В Донецкой области приговорили к пожизненному заключению 33-летнего жителя Мариуполя за жестокое убийство полицейского, вымогательство, кражу, незаконное завладение транспортным средством и участие в незаконных военизированных формированиях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Осужденный нанес 10 ударов топором по голове участковому инспектору, который пришел на вызов бывшей жены злоумышленника.

"С ноября 2014 по апрель 2015 мужчина периодически приходил к своей бывшей жене домой, где, угрожая применением насилия, требовал у нее денежные средства. Не получая денег, он резал интернет-кабель, ломал пластиковые трубы водоснабжения, демонтировал металлический люк, чем вызвал женщине немалый материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Однажды женщина обратилась в полицию, а когда пришел участковый инспектор, то осужденный в состоянии алкогольного опьянения ударил его топором.

"От полученных многочисленных травм милиционер скончался, а злоумышленник забрал из кармана погибшего денежные средства, мобильный телефон, ключи от автомобиля и на угнанном авто поехал к своему товарищу", - рассказали правоохранители.

Известно, что до убийства злоумышленник находился в рядах террористов "ДНР". При чем, вступил в них добровольно ради денежного вознаграждения за охрану административного здания горисполкома. Вскоре боевики перестали ему платить и он покинул незаконное формирование.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину частично, однако прокурором было предоставлено достаточно доказательств. Поэтому суд признал мужчину виновным по ч.2 ст. 260, ч.ч.1,2 ст. 189, ст.348, ч.2 ст., Ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Приговор суда еще не вступил в законную силу, у сторон есть 30 дней на его обжалование в суде высшей инстанции. // 112.ua