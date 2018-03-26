Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 24-25.03.2018

Співробітниками групи реагування патрульної поліції Подільського відділу поліції викрито 29-річного мешканця с. Гидерим, який викрав з сараю односельчанки 130 кг кукурудзи. Сума збитку становить понад 600 гривень. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

До Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції звернувся 37-річний одесит, який повідомив, що невідома особа викрала з його квартири дриль та перфоратор. Вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення правоохоронці викрили зловмисника. Ним виявився 25-річний житель Херсона, який допомагав господарю робити ремонт у помешканні. Правопорушник надав правдиві свідчення. Викрадене вилучено та повернуто власнику.

Працівники Приморського відділу поліції викрили 33-річного місцевого жителя у вчиненні крадіжки мобільного телефону з кишені одеситки. Від зловмисника отримано правдиві свідчення. Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

До Подільського відділу поліції звернулась 33-річна місцева жителька та повідомила, що з приватного домоволодіння її батька викрали 100 акумуляторів. Сума збитку сягнула 30 тисяч гривень. У ході оперативно-розшукових заходів у скоєнні даного правопорушення правоохоронці викрили двох 33 та 35-річного місцевих жителів. Від правопорушників отримано правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області