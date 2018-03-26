Известный аферист Сергей Мавроди умер в Москве на 63-м году жизни

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В Москве на 63-м году жизни скончался бизнесмен Сергей Мавроди.
Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В итоге он был госпитализирован в 67-ю горбольницу., однако спасти его не удалось — утром он скончался.
Мавроди прославился организацией крупнейшей финансовой пирамиды «МММ». В суде потерпевшими от его деятельности было признано более 10 тысяч человек.
Сергея Пантелеймоновича Мавроди представлять особо не нужно — все прекрасно помнят печально известную аферу под названием МММ, всколыхнувшую всю Россию в середине 1990-х. Тогда жертвами «пирамиды» стало более 10 миллионов граждан России. За свои преступные действия Сергей Мавроди был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения, отбыв которое, в 2007 году он вышел на свободу. Однако сухие строки приговора не могут описать весь тот ужас и глубокую боль, которую принесла обманутым жертвам «предпринимательская» деятельность Мавроди. И дело здесь не только в потерянных сбережениях — более 50 человек покончили жизнь самоубийством.
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