Известный аферист Сергей Мавроди умер в Москве на 63-м году жизни

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, накануне в районе 1.00 Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему «скорую» — Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

В итоге он был госпитализирован в 67-ю горбольницу., однако спасти его не удалось — утром он скончался.

Мавроди прославился организацией крупнейшей финансовой пирамиды «МММ». В суде потерпевшими от его деятельности было признано более 10 тысяч человек.

Сергея Пантелеймоновича Мавроди представлять особо не нужно — все прекрасно помнят печально известную аферу под названием МММ, всколыхнувшую всю Россию в середине 1990-х. Тогда жертвами «пирамиды» стало более 10 миллионов граждан России. За свои преступные действия Сергей Мавроди был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения, отбыв которое, в 2007 году он вышел на свободу. Однако сухие строки приговора не могут описать весь тот ужас и глубокую боль, которую принесла обманутым жертвам «предпринимательская» деятельность Мавроди. И дело здесь не только в потерянных сбережениях — более 50 человек покончили жизнь самоубийством.