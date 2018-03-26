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В Польше задержали российского шпиона

26.03.2018 13:05

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России, который в частности передавал информацию о решении Польши по "Северному потоку-2". 

 

Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

В Польше задержали российского шпиона

 

Задержанный Марек В., как отмечается, интересовался деятельностью польского Министерства энергетики. Он поддерживал контакты с офицерами российской разведки, действовавшими под дипломатическим прикрытием в посольстве России в Варшаве. Акция была скоординирована с действиями других государств Европейского Союза.

По словам представителя координатора специальных служб Польши Станислава Жарина, подозреваемый имел информацию о ключевых для польской энергетики проектах, был вовлечен в получение евросоюзных средств на проекты диверсификации поставок газа в Польшу. По информации Агентства внутренней безопасности, мужчина также передавал российским спецслужбам информацию о будущих действиях польского правительства в деле газопровода "Северный поток-2".

Задержанный взят под стражу на три месяца. Мужчине предъявлено обвинение в шпионаже, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

 

 

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