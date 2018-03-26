На Харьковщине психбольной «в знак протеста» разбил десятки окон в школе

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Валковский районный суд Харьковской области отправил на принудительное лечение 39-летнего мужчину, который разбил десятки окон в сельской школе.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
По данным следствия, в декабре 2017 года в селе Огульцы местный житель пришел ночью к школе и стал крушить окна и двери.
Когда односельчане попытались остановить его, мужчина начал отмахиваться от них топором, но нескольким парням удалось его скрутить.
Во время общения с правоохранителями житель села утверждал, что хотел выразить протест, однако против чего не уточнил.
Всего из-за действий вандала были повреждены 86 окон.
Мужчине огласили подозрение по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство) и потребовали проведения судебно-психиатрической экспертизы.
Медики пришли к выводу, что в момент совершения преступления он не отвечал за свои действия, поэтому мужчину направили в специализированную больницу для принудительного лечения. // Realist
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