ТКГ договорилась об очередном «перемирии» на Донбассе с 30 марта

Перемирие должно вступить в силу с начала суток 30 марта.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта. Об этом говорится в заявлении ТКГ, размещенном на сайте ОБСЕ.

“Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей... подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00:01 по киевскому времени", – говорится в сообщении.

Напомним, очередное перемирие, согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Украине, вступило в силу на Донбассе с полуночи понедельника, 5 марта. Позже сообщалось, что боевики обстреляли силы АТО уже через час после его начала.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в зоне АТО боевики нарушили перемирие 44 раза, в частности, применяя танки и минометы. // 112.ua