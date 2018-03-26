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Во Львове ревнивец облил мужчину кислотой

26.03.2018 14:05

 В Сыховском районе Львова мужчина облил кислотой сожителя своей бывшей жены. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

Во Львове мужчину облили кислотой - полиция

"Сегодня, 26 марта, в 9:50 в милицию поступило сообщение от медиков о том, что в одну из львовских больниц был доставлен 47-летний львовянин, которому поставлен диагноз" ожоги кислотой второй степени восьми процентов кожи головы и ожог глаз. Как установили правоохранители, на улице Чукарина около 9:00, потерпевшего облил кислотой 53-летний бывший муж его сожительницы", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.

 

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