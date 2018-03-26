На Вінниччині групу посадовців затримали за організацію системи «відкатів»

Працівники управління захисту економіки у Вінницькій області Нацполіції, слідчого управління обласної поліції та прокуратури області затримали трьох посадовців комунального підприємства. Крім того, затримання посадовця на хабарі було проведено і на Житомирщині.

Під час проведення заходів по дотриманню норм законодавства у бюджетній сфері правоохоронці виявили факти корупційної діяльності групи посадових та службових осіб комунального підприємства. Вони організували злочинну схему вимагання неправомірної вигоди з суб’єктів господарювання за підписання актів виконаних робіт та перерахування коштів за їх виконання. Розміри «відкатів» коливалися від 10 до 20 відсотків від суми договорів.

24 березня оперативники управління захисту економіки у Вінницькій області Нацполіції, слідчого управління Головного управління Нацполіції у Вінницькій області за процесуального керівництва прокуратури Вінницької області затримали трьох осіб під час одержання чергових «траншів». Так, директор комунального підприємства, його заступник та підлеглий працівник отримали від суб’єктів господарювання 36 тисяч гривень неправомірної вигоди.

На тепер фігурантам справи повідомлено про підозру за статтею 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та вони затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, у Житомирській області правоохоронці викрили у хабарництві посадову особу місцевого самоврядування. За реєстрацію місця проживання громадянина фігурант вимагав 8,5 тисяч гривень.

Сьогодні, 26 березня, працівники управління захисту економіки в Житомирській області, слідчого управління поліції в Житомирській області за процесуального керівництва прокуратури Житомирської області затримали в.о. старости однієї з сільських рад. Посадовець отримав від громадянина неправомірну вигоду за вирішення питання щодо його реєстрації у населеному пункті.

Посадовим особам, яких було викрито у хабарництві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки

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