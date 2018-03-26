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В Киевской области задержали очередного грузинского ворюгу

26.03.2018 14:28

В Киевской области правоохранители задержали "вора в законе" Рамаза Багдадского. Сейчас его поместили в Черниговский пункт временного приема иностранцев

В Киевской обл. задержали "вора в законе" Рамаза Багдадского. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. 

В Киевской обл. задержали

Фото: полиция Киева

"Оперативники уголовного розыска столицы вместе с коллегами из Киевской области задержали Рамаза Багдадского на территории области. Учитывая, что мужчина не имеет гражданства, его поместили в Черниговский пункт временного приема иностранцев. После официального установления личных данных "вора в законе" будет решаться вопрос о его выдворении за пределы Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 45-летний уроженец Грузии был коронован у себя на родине в 1998 году. Человек, который в криминальной среде имеет статус "вора в законе", прибыл на территорию Украины в 2011 году. В полиции отметили, что за семь лет правоохранители несколько раз задерживали его и выдворяли из Украины, но он возвращался с чужими документами. // 112.ua

 

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